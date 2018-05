Serena desiste de jogar em Doha e fica fora do 2º torneio seguido

A norte-americana Serena Williams segue afastada das quadras. Nesta terça-feira, a número 1 do mundo anunciou que não vai participar na próxima semana do Torneio de Doha, no Catar, por causa de uma gripe. Esta é a segunda competição seguida que ela desiste de disputar.

Antes de cancelar a sua presença em Doha, Serena havia desistido no último sábado do Torneio de Dubai, que ocorre nesta semana, também alegando estar doente. "Com a gripe, ainda não me sinto 100%. Eu preciso pegar esse tempo para me recuperar, mas estou ansiosa para voltar a Doha e ver meus fãs em breve", disse.

Serena jogou pela última vez em 30 de janeiro, quando perdeu para a alemã Angelique Kerber na decisão do Aberto da Austrália, única competição oficial que a norte-americana participou em 2016. Antes disso, ela deixou a Copa Hopman, um torneio amistoso por equipes, após o primeiro set da sua partida de estreia em razão de uma inflamação no joelho.

Além disso, a número 1 do mundo ficou longo período afastada das quadras no final de 2015, tanto que a sua última partida na temporada foi em setembro, quando caiu nas semifinais do US Open. Mesmo assim, a sua condição de líder do ranking da WTA nunca esteve ameaçada durante esse período.