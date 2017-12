Serena desiste de torneios na Europa Alegando cansaço, a tenista norte-americana Serena Williams anunciou nesta sexta-feira que não vão participar de três torneios que havia programado na Europa - o de Filderstadt (ALE), Zurique (SUI) e Linz (AUT). A tenista número 1 do mundo decidiu que só vai jogar o Master Feminino, marcado para o período de 6 a 11 de novembro, em Los Angeles. Em um comunicado oficial, Serena informa que as constantes viagens, em especial para jogar os torneios de Tóquio e Leipzig (Alemanha) pouco depois de vencer o US Open, esgotaram suas forças. "Ganhar Roland Garros, Wimbledon e o US Open e logo em seguida me deslocar para os outros torneios me desgastou mais do que imaginava", disse. ?Eu meu sinto na obrigação de dar o meu melhor em cada competição e quando percebo que não poderei fazer isso, entendo que seja o momento de dar um tempo. Meu corpo precisa de descanso para se recuperar de maneira adequada?, acrescentou ela. A caçula das irmãs Williams faz uma temporada espetacular, com oito títulos conquistados. Em novembro, ela defende o título do Master.