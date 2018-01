Serena dispara na liderança do ranking A tenista norte-americana Serena Williams disparou na liderança do ranking mundial, segundo a nova lista da WTA, divulgada nesta segunda-feira. Depois do título no Aberto da Austrália, Serena chegou aos 6.989 pontos, contra 5.370 de sua irmã Venus, a segunda colocada. As belgas Kim Clijsters e Justine Henin estão terceiro e quarto, respectivamente. A norte-americana Jennifer Capriati - duas vezes campeã em Melbourne - caiu da terceira para a sexta posição. Veja a relação das 10 melhores do ranking da WTA. 1. Serena Williams (EUA) 6.989 pontos 2. Venus Williams (EUA) 5.370 3. Kim Clijsters (BEL) 3.763 4. Justine Henin (BEL) 3.407 5. Daniela Hantuchova (ESL) 2.838 6. Jennifer Capriati (EUA) 2.790 7. Amelie Mauresmo (FRA) 2.729 8. Jelena Dokic (IUG) 2.506 9. Monica Seles (EUA) 2.492 10. Lindsay Davenport (EUA) 2.171