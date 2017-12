Serena diz que Sharapova é sexy O Masters Feminino apenas começou e Maria Sharapova já roubou a cena. Na disputa das oito melhores de temporada de 2004, na Staples Arena de Los Angeles, a beldade russa tem sua imagem - todo o sex appeal de loira de apenas 17 anos - como atração do evento. Os cartazes promocionais mostram uma foto sensual da russa, em saia curta, com as pernas em destaque e blusa arrojada com dizeres: "The closer you sit, the hotter she gets", atraindo torcedores para "quanto mais perto sentarem, mais sexy ela (Sharapova) fica". A foto é marcante e Serena Williams, que sabe uma ou outra coisa do que é apelo sexual, não hesitou em dizer : "Ela (Sharapova) é sexy", disse a tenista norte-americana sorrindo. "Eu adorei suas pernas neste cartaz do torneio. São realmente muito sexy." Serena já apareceu arrojada em vários torneios. Com desejos de estilista, certa vez entrou em quadra para jogar na versão "mulher gato", em roupa imitando couro colado ao corpo. Recentemente, no US Open, em Nova York, inovou no aquecimento de uma partida com uma espécie de bota. "Posso dizer que gostei da promoção do torneio com Sharapova. Mas, infelizmente, tenho de dizer uma coisa: o sexo vende". Sharapova e Serena vão estar em quadra nesta quinta-feira em Los Angeles. A russa enfrenta a compatriota Svetlana Kuznetsova, enquanto a norte-americana joga com a também russa Elena Dementieva. O campeonato dá US$ 3 milhões em prêmios, com US$ 1 milhão para a vencedora. O torneio vai também definir a número 1 do mundo, com a briga nas mãos da norte-americana Lindsay Davenport - que estrearia com Elena Dementieva - e Amelie Mauresmo, que em seu primeiro jogo pelga Vera Zvonareva. Federer - Apesar da contusão que sofreu no aquecimento de uma partida no torneio da Basiléia, há duas semanas, o suíço Roger Federer confirmou sua presença no Masters de Houston, a partir do dia 13. Disse que ainda está se recuperando, mas acredita que estará bem para a estréia. Número 1 do mundo, revelou que jamais deixaria de disputar um Masters por qualquer motivo irrelevante, pois os pontos acumulados nesta competição são extremamente valiosos. Afinal, enquanto todos os jogadores contam com 18 resultados no ano para formar o ranking, os participantes do Masters têm um total de 19. Uma vantagem difícil de se descontar durante toda a temporada.