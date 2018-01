Serena é a campeã do US Open A tenista norte-americana Serena Williams derrotou neste sábado a sua irmã Venus por 6-4 e 6-3 e conquistou pela segunda vez o US Open. Esta é a terceira final que as duas irmãs fazem em quatro torneios do Grand Slam da temporada. Serena, que ganhou em Wimbledon e em Roland Garros e se tornou a número 1 do mundo, ainda não perdeu um set em Nova York. No US Open, Venus foi campeã em 2000 e 2001. E Serena venceu em 1999 e novamente agora em 2002.