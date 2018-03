Serena é campeã do Masters de Miami Serena Williams precisou de apenas 54 minutos para mostrar o que todo mundo já sabia: seu tênis está um nível acima de todas as outras tenistas. Neste espaço de tempo, inferior a uma hora, marcou 6/1 e 6/1 na russa Elena Dementieva e conquistou o terceiro título consecutivo do WTA de Miami e, de volta às quadras depois de oito meses em recuperação de um problema no joelho, reconquista a coroa de rainha do tênis feminino. A tricampeã de Miami pode ter tido seu trabalho facilitado pelas ausências das belgas Justine Henin-Hardenne e Kim Cljisters, as líderes do ranking da WTA, que não jogaram em Key Biscayne. Mas, na verdade, nem mesmo que todas as melhores do mundo estivessem na competição parece que seria o suficiente para ameaçar sua coroa. Com este título, Serena acumula 18 vitórias seguidas no torneio de Miami, igualando-se à sua irmã Venus, que também foi tricampeã da competição de 1998 a 2000. Animada com as características do circuito feminino, até mesmo a veterana Martina Navratilova resolveu voltar aos torneios de simples, apesar de seus 47 anos. A ex-líder do ranking mundial, vai disputar duas etapas do WTA Tour nos Estados Unidos, curiosamente em quadras de saibro, que jamais foram suas preferidas, mas onde também sabe o que fazer. Duro na queda - A decisão do título masculino do Masters Series de Miami reúne neste domingo dois jogadores difíceis de serem derrotados. Os dois, tanto Andy Roddick como Guillermo Coria, mostraram que são mesmo duros na queda e fazem um duelo, com jeito de tira teima. Coria fez uma campanha digna de ser lembrada por muitos anos. Por duas vezes esteve muito perto de dizer adeus ao campeonato e, ainda assim chegou a final. Na terceira rodada, o argentino chegou estar perdendo por 5 a 1, no terceiro set, para o francês Julien Bonneteau, recuperou-se e venceu por 7 a 5. Nas semifinais precisou salvar quatro match points diante do chileno Fernando Gonzalez, antes de vencer em três sets. Sem tantos perigos, Andy Roddick também deu suas tropeçadas. Nas quartas-de-final, por exemplo, esteve dominado pelo espanhol Carlos Moyá. Mas, com grande dose de sorte, e muita habilidade, manteve-se vivo na competição, passou fácil por Vince Spadea, nas semifinais, e agora é favorito para levantar o troféu de campeão em Miami.