Serena é campeã em Key Biscayne O aniversário de 27 anos foi de Jennifer Capriati. Mas quem fez a festa foi Serena Williams. Ambas jogaram neste sábado a final do Torneio de Key Biscayne, o Masters Series de Miami, na Flórida. Serena venceu de virada por 2 a 1 (4/6, 6/4 e 6/1) e alcançou o 22.º título de sua carreira e o terceiro só neste ano. Williams havia vencido a competição em 2002 sobre a mesma Jennifer Capriatti. Serena Williams jogou três torneios em 2003: o Aberto da Austrália, o Torneio de Paris e Key Biscayne. Ganhou os três e soma 17 vitórias e nenhuma derrota este ano. A questão agora no circuito feminino é sobre quem irá brecá-la. No começo do jogo, o público que assitiu ao jogo na quadra central do complexo de Key Biscayne apostava que Capriatti poderia deter a fúria da número 1 do mundo. Capriatti venceu o primeiro set por 4/6 e jogando de forma arrasadora. No entanto, Serena veio para o segundo set muito determinada a mudar a histórida da partida. No segundo set, o que se viu foi uma Serena Williams altamente aguerrida, sabedora de que, se desse qualquer chance a Capriatti, poderia ser engolida. Portanto, ela se desdobrou para fechar o segundo em 6/4, salvando inclusive um duplo break point de Capriatti. No terceiro, a estratégia foi de consolidar o que havia feito no segundo e, sem dar qualquer chance a Capriatti, Serena Williams promoveu um passeio, fechando em 6/1. Esta foi a oitava vitória de Serena sobre Capriatti em 12 jogos disputados.