Serena é campeã em Roland Garros A tenista norte-americana Serena Williams sagrou-se campeã do Torneio de Roland Garros - o principal torneio em piso de saibro do mundo - ao derrotar na final deste sábado, sua irmã, Venus Williams, por dois sets a zero. As parciais da partida - que durou 1h31minutos - foram de 7/5 e 6/3. O resultado da partida veio apenas confirmar os rumores que já eram fortes nos bastidores de Roland Garros, de que o pai das garotas, Richard, poderia ecolher a vencedora. Richard é acusado sistematicamente de manipular resultados nos jogos entre Serena e Venus. Desta vez, especula-se, uma vitória de Serena seria o melhor negócio. Primeiro, porque Venus já havia vencido o US Open do ano passado - em decisão com Serena. Depois, porque o resultado mantêm as duas jogadores como líderes no ranking. Mesmo com a derrota, Venus vai aparecer como a número 1 do mundo na lista a ser divulgada na segunda-feira. Serena, mesmo antes de vencer hoje, já tinha também roubado a vice-liderança da norte-americana Jennifer Capriati. Independente disso, o jogo foi equilibrado no primeiro set. Marcado por muitas quebras de serviço, no entanto, Serena foi melhor durante toda a partida. Mais determinada, sempre foi mais agressiva e buscou definir as jogadas com maior precisão e justificou a vitória. Pelo título, Serena recebeu um prêmio de 760 mil Euros. Venus ganha 340 mil Euros pelo segundo lugar. MASCULINO - A final masculina, entre Albert Costa e Juan Carlos Ferrero está marcada para este domingo. O jogo está previsto para começar às 9 horas, horário de Brasília.