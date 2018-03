Serena é campeã em Wimbledon A tenista norte-americana Serena surpreendeu e derrotou neste sábado sua irmã mais velha, Venus Williams, e sagrou-se campeã do torneio de Wimbledon, competição do Grand Slam disputada na grama. A caçula venceu o jogo final por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-3 e acabou com o sonho de Venus conquistar o tricampeonato da disputa, após as conquistas nos dois últimos anos. Com a vitória, Serena vai aparecer no topo do ranking mundial da WTA, com publicação prevista para a segunda-feira. Este é o quinto título da tenista no ano. Ela ganhou em Scottsdale, Cayo Vizcaíno, Roma e Roland Garros.