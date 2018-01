Serena e Clijsters na final em Tóquio A tenista norte-americana Serena Williams derrotou a sua compatriota Amy Frazier por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/3, neste sábado, e garantiu vaga na final do Torneio de Tóquio, que distribui US$$ 585 mil. Na decisão do título, a número 1 do mundo irá enfrentar a belga Kim Clijsters, que venceu a iugoslava Jelena Dokic por 5/7, 6/2 e 6/3.