Serena e Davenport vencem em Dubai As tenistas norte-americanas Serena Williams e Lindsay Davenport se classificaram sem muita dificuldade para as semifinais do Torneio de Dubai. Jogando nesta quinta-feira, Serena eliminou a eslovaca Daniela Hantuchova ao vencer a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3. Davenport, por sua vez, derrotou a espanhola Conchita Martinez também em dois sets: 6-1 e 6-4. A surpresa da rodada foi a vitória da suíça Patty Schnyder sobre a russa Anastasia Myskina. Cabeça-de-chave número 3, Myskina perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (0-7), 7-6 (7-2) e 6-2 A rodada de quartas-de-final teve ainda a vitória da servia Jelena Jankovic sobre a indiana Sania Mirza num duplo 6-2.