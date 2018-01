Serena é eleita melhor atleta do ano Como já havia ocorrido com a enquete da agência Reuters, a tenista americana Serena Williams foi apontada na pesquisa anual da agência espanhola de notícias Efe como a melhor atleta do mundo em 2002. Vencedora de Wimbledon, Roland Garros e do Aberto dos EUA, ela obteve 125 pontos, contra 89 da britânica Paula Radcliffe, recordista mundial da maratona, e 51 da multirecordista de natação Franzisca van Almsick, da Alemanha. Entre os homens, o vencedor também foi americano, o ciclista Lance Armstrong, tricampeão da Volta da França, que teve 107 pontos, contra 63 do alemão Michael Schumacher e 54 da seleção brasileira, pentacampeã mundial de futebol. Dois brasileiros dessa seleção também foram votados individualmente: Ronaldo, o 6º, com 25 pontos, e Roberto Carlos, o 10º, com 5 pontos.