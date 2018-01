Serena é eliminada en Wimbledon Campeã em 2002 e 2003, a tenista norte-americana Serena Williams foi eliminada neste sábado na terceira rodada do Torneio de Wimbledon. Cabeça-de-chave número 4, Serena perdeu para a sua compatriota Jill Craybas por dois sets a zero, parciais 6/3 e 7/6 (7-4). Se passasse, Serena iria enfrentar sua irmã mais velha, Venus Williams, que avançou no torneio, ao derrotar a eslovaca Daniela Hantuchova (7-5 e 6-3).