Serena e Halep estreiam com vitória no Torneio de Cincinnati

Atual campeã do Torneio de Cincinnati, a norte-americana Serena Williams estreou com vitória nesta quarta-feira ao derrotar a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Apesar do triunfo em sets diretos, a número 1 do mundo teve trabalho para superar a 42º colocada do ranking.

Para se manter na briga pelo bicampeonato, Serena contou com a potência do seu saque. Ela cravou 15 aces e acertou 83% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Desta forma, salvou três break points. No entanto, sofreu para quebrar o saque da rival. Ela obteve apenas duas quebras nas duas únicas chances cedidas por Pironkova, uma em cada set.

O triunfo garantiu Serena nas oitavas de final, já que ela estreou direto na segunda rodada, por ser "bye" na chave. Sua próxima adversária será a italiana Karin Knapp, que avançou ao derrotar a russa Daria Gavrilova por 6/4 e 6/1. Será o primeiro confronto entre a líder do ranking e a 35ª do ranking no circuito profissional.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Finalistas em Toronto no fim de semana, a romena Simona Halep e a suíça Belinda Bencic também venceram nesta quarta. A número três do mundo estreou derrotando a francesa Kristina Mladenovic por 7/5, 5/7 e 6/4. Na sequência, ela enfrentará a vencedora do confronto entre a alemã Andrea Petkovic e a italiana Camila Giorgi.

A jovem Bencic, campeã no Canadá, venceu seu segundo jogo em Cincinnati ao bater a italiana Flavia Pennetta por 6/1 e 6/4. A tenista de 18 anos terá pela frente quem vencer do duelo entre a checa Lucie Safarova e a local CoCo Vandeweghe.

Ainda nesta quarta, avançaram às oitavas de final a sérvia Jelena Jankovic, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a checa Karolina Pliskova e a local Varvara Lepchenko, antes de a chuva paralisar as partidas da rodada.