Serena e Hingis/Mirza são eleitas as melhores de 2015 pela WTA

Serena foi eleita a melhor do ano pela quarta vez consecutiva, sendo a sétima em toda sua carreira. Número 1 do mundo, a americana voltou a se destacar no circuito neste ano ao faturar três dos quatro títulos de Grand Slam - no US Open parou na semifinal.

Com estas conquistas, totalizando 21 títulos de Grand Slam, disparou na liderança do ranking. Durante seis semanas deste ano, Serena chegou a exibir o dobro de pontos da segunda colocada, posição que foi revezada pela russa Maria Sharapova e pela romena Simona Halep.

Enquanto Serena dominava o circuito de simples, Hingis e Mirza eram soberanas nas principais competições de duplas. Juntas, a suíça e a indiana ganharam em Wimbledon e no US Open, além de brilharem com o título do Masters da WTA, no final da temporada.

Pouca assídua nas premiações da WTA nos últimos anos, Venus Williams voltou a brilhar em 2015. E, por isso, ganhou o prêmio de Melhor Retorno da WTA. A veterana, de 35 anos, voltou a figurar no Top 10 nesta temporada e encerrou 2015 no sétimo lugar, graças a duas boas sequências de resultados. No início do ano, venceu 18 de suas 22 primeiras partidas. Na reta final, levou a melhor em 18 de 21 jogos disputados.

Também foram premiadas nesta terça-feira a russa Daria Gavrilova e a suíça Timea Bacsinszky. Gavrilova, de 21 anos e atual 36ª colocada do ranking, foi eleita a Revelação do ano em votação que contou com participação da imprensa e dos fãs. Sua principal concorrente foi a também russa Daria Kasatkina, de 18 anos. Bacsinszky, por sua vez, foi premiada pela Maior Evolução, em comparação às temporadas anteriores.