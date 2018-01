Serena e Justine vencem em Leipzig A tenista norte-americana Serena Williams se classificou nesta sexta-feira às semifinais do torneio de Leipzig, na Alemanha, ao vencer, com facilidade, a checa Janette Husarova por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-2. A número 1 do mundo vai enfrentar na próxima fase a belga Justine Henin, que derrotou a checa Daniela Hantuchova por 6-4 e 7-5. A competição distribui US$ 585 mil em prêmios e pontos para o ranking da WTA.