Serena e Mauresmo avançam em NY A tenista norte-americana Serena Williams não encontrou dificuldades na partida desta quarta-feira, válida pela segunda rodada do US Open. Cabeça-de-chave número 3, Serena venceu a sua compatriota Lindsay Lee-Waters por dois sets a zero. As parciais foram de 6-4 e 6-3. Outra favorita que avançou foi a francesa Amelie Mauresmo. Com um pouco mais de dificuldade, Mauresmo venceu a ucraniana Julia Vakulenko por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 3-6, 6-2 e 6-2.