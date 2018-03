Serena e Mauresmo na semifinal em Roma As semifinais do Torneio de Roma, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios, terão o confronto entre a norte-americana Serena Williams e a francesa Amelie Mauresmo. A outra classificada até o momento é a japonesa Ai Sugiyama, que espera sua adversária do jogo da belga Kim Clijsters com a russa Anastasia Myskina. Nesta sexta-feira, Serena derrotou a espanhola Conchita Martinez por 7/5 e 6/2, enquanto Mauresmo venceu a norte-americana Jennifer Capriati por 6/3 e 7/6 (12/10). Já Sugiyama eliminou a eslovaca Tina Pisnik por 6/1 e 6/3.