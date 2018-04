Serena e Safina vencem e vão às quartas em Sydney

A norte-americana Serena Williams e a russa Dinara Safina, líder e vice-líder do ranking mundial de tênis, estrearam com vitória nesta terça-feira no Torneio de Sydney, e já garantiram lugar nas quartas de final do evento.

Serena fez valer sua condição de número 1 do mundo diante da espanhola Maria José Martinez Sanchez, que estava embalada pelo título da Copa Hopman. Em seu primeiro jogo oficial na temporada, a norte-americana não tomou conhecimento da rival, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Na próxima rodada, já na disputa por um lugar nas semifinais, Serena terá pela frente a surpreendente Vera Dushevina, que saiu do qualifying e venceu nesta terça o confronto russo com Elena Vesnina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Segunda colocada no ranking, Dinara Safina conseguiu começar bem a temporada após um fim de ano complicado em 2009. A ex-líder da lista da WTA superou a polonesa Agnieszka Radwanska em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/4.

Na próxima rodada, Safina enfrentará a compatriota Elena Dementieva, quinta cabeça de chave, que passou por Daniela Hantutchova em três sets, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/2.

A grande surpresa do dia em Sydney ficou por conta da eliminação de outra russa, Svetlana Kuznetsova, atual número 3 do ranking. Ela foi surpreendida pela eslovaca Dominika Cibulkova em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/2.

O Torneio de Sydney é disputado em quadra rápida e conta com oito das nove primeiras colocadas no ranking mundial. O evento é o último preparatório para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que começa no dia 18.