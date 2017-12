Serena e Sharapova farão ?final ideal? Os organizadores da Masters Cup - torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Los Angeles - não poderiam esperar uma final melhor. Na madrugada desta terça-feira, a luta pelo título vai opor a norte-americana Serena Williams e a russa Maria Sharapova - as duas tenistas de maior carisma do circuito da WTA. Serena garantiu sua vaga ao derrotar por dois sets a um, de virada, a francesa Amelie Mauresmo, que vinha de uma série invicta no torneio. As parciais foram de 4-6, 7-6 (7-2) e 6-4. Também de virada, Sharapova bateu sua compatriota Anastasia Myskina. As parciais foram de 2-6, 6-2 e 6-2. Serena - que conquistou o titulo da Masters Cup em 2001 - encara esta partida como uma revanche, já que perdeu na final de Wimbledon há quatro meses justamente para a jovem russa de apenas 17 anos. ?Não acredito que eu tenha disputado a final de Wimbledon?, disse Serena, irritada. Ela considerou o resultado ?inaceitável?, e resolveu ironizar. ?Não sei quem era. Eu não estive em Wimbledon?, disse. Sharapova, por sua vez, se dizia muito feliz por ter chegado à final em sua primeira participação na Masters Cup. ?Consegui me recuperar no jogo e garanti a vaga. Estou feliz e agora é esperar para ver o que acontece?, disse. O Sportv promete transmitir a final, na madrugada de segunda para terça, a partir da 1 hora (Brasília).