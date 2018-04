Serena e Sharapova vencem e duelam por título no Torneio de Madri

MADRI - A norte-americana Serena Williams e a russa Maria Sharapova confirmaram o favoritismo e vão se enfrentar na decisão do Torneio de Madri, disputado em quadras de saibro. Neste sábado, elas se classificaram para a decisão com vitórias sobre a italiana Sara Errani e a sérvia Ana Ivanovic, respectivamente, e agora duelarão pelo título e pela condição de líder do ranking da WTA.

Atual campeã do Torneio de Madri, Serena se garantiu na decisão ao derrotar Errani, número 7 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 30 minutos. O triunfo confirmou o bom retrospecto da número 1 do mundo diante da italiana - agora, são cinco confrontos e cinco vitórias. Além disso, Errani segue sem nunca ter vencido uma tenista Top 5 na sua carreira.

Assim como aconteceu nas quartas de final, quando chegou a levar um "pneu" (derrota por 6/0 em um set) da espanhola Anabel Medina Garrigues, a número 1 do mundo oscilou na partida deste sábado, tanto que perdeu o seu saque duas vezes no primeiro set. Mas mesmo assim venceu, já que converteu três break points.

Na segunda parcial, bastou uma quebra de serviço para Serena vencer por 6/2 e se garantir em mais uma decisão neste ano. No domingo, a número 1 do mundo vai lutar pelo seu quarto título em 2013. Nesta temporada, a norte-americana já foi campeão dos Torneios de Brisbane, Miami e Charleston. Além disso, ela tentará faturar o 50º troféu da sua carreira.

Na outra semifinal, Sharapova, a número 2 do mundo, derrotou Ivanovic, 16ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 17 minutos. Esta foi a 500ª vitória da carreira da tenista russa, que também soma 118 derrotas. Ela conquistou o seu sétimo triunfo em nove duelos com a ex-número 1 do mundo e manteve o embalo nas quadras de saibro, com 21 vitórias consecutivas, que englobam os títulos do Torneio de Roma e Roland Garros em 2012 e do Torneio de Stuttgart nesta temporada.

Na partida deste sábado, Sharapova converteu os dois break points que obteve no primeiro set, perdeu o seu saque uma vez e triunfou por 6/4. Na segunda parcial, Ivanovic chegou a esboçar uma reação e abriu 2/0 com uma quebra de serviço. Porém, logo a russa se recuperou, conseguiu três quebras de saque e triunfou por 6/3 para se garantir na decisão. Agora, Sharapova vai tentar faturar o 30º título da sua carreira. Neste ano, ela foi campeã dos Torneios de Stuttgart e Indian Wells.

A decisão com Serena valerá o título do Torneio de Madri e também a liderança do ranking da WTA, atualmente ocupada pela norte-americana. Para voltar a ser a número 1 do mundo, Sharapova terá que superar um retrospecto negativo, pois perdeu 12 dos 14 duelos com Serena e não vence a rival desde 2004. Neste ano, elas já se enfrentaram em uma decisão, no Torneio de Miami, vencido pela norte-americana com um triunfo por 2 sets a 1, e na semifinal do Torneio de Doha, também com vitória de Serena.