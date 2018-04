Serena e Venus faturam título de duplas na Austrália

As irmãs norte-americanas Serena e Venus Williams faturaram, nesta sexta-feira, o título do torneio de duplas femininas do Aberto da Austrália. É a quinta vez que Serena conquista a competição como duplista. Neste sábado, ela buscará um outro pentacampeonato, na final de simples, contra a belga Justine Henin.

Venus e Serena chegaram ao título em Melbourne com uma vitória na decisão sobre a norte-americana Liezel Huber e Cara Black, do Zimbábue, dupla cabeça de chave número 1, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Ao lado de Venus, Serena já havia sido campeã do torneio de duplas do ano passado na Austrália, depois de ter vencido a disputa também em 2001, 2005 e 2007. Com o feito desta sexta-feira, ela e a sua irmã agora somam 11 troféus de duplas em eventos do Grand Slam. Neste sábado, Serena tentará alcançar o seu 12.º troféu de simples da série de competições mais importante do tênis.