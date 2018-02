Serena elimina israelense e pega Henin na final em Miami Dispostas a voltar a liderança do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), a norte-americana Serena Williams, cabeça-de-chave número 13, garantiu a classificação à final do Masters Series de Miami ao derrotar na noite desta quinta-feira a israelense Shahar Peer por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1. Fora de boa parte da temporada passada por causa de contusões no tornozelo e no joelho, Serena, atual 18.ª do mundo e que eliminou a russa Maria Sharapova (vice em 2006) nas oitavas-de-final, pega na decisão a belga Justine Henin. A líder do ranking eliminou nas semifinais a russa Anna Chakvetadze, nona pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Este será o nono confronto entre Serena e Henin pelo circuito da WTA. A norte-americana possui vantagem sobre a adversária, com cinco vitórias e três derrotas. No último encontro entre as duas atletas, a ex-número um do mundo levou a melhor nas semifinais do Grand Slam de Wimbledon (Inglaterra), na temporada 2003. A final em Miami, o segundo Master Series deste ano, acontece no sábado. A competição nos Estados Unidos distribui US$ 3,45 milhões (cerca de R$7 milhões) em prêmios.