Serena enfrenta Capriati na final As tenistas norte-americanas Serena Williams e Jennifer Capriati irão se enfrentar na noite deste domingo, na final do Torneio de Scottsdale, nos Estados Unidos. Capriati não teve muita dificuldade para derrotar a francesa Nathalie Dechy nas semifinais, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3). Já Serena precisou lutar mais para ganhar da suíça Martina Hingis por 2 a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/4.