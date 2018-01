Serena enfrentará Davenport em NY As norte-americanas Lindsay Davenport e Serena Williams farão uma das semifinais do US Open, o último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Nas quartas-de-final, Davenport ganhou da russa Elena Bovina por 2 sets a 1 (3/6, 6/0 e 6/2) e Serena derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 a 0, com um duplo 6/2. Atual número 1 do ranking mundial, Serena já foi campeã de Roland Garros e Wimbledon nesta temporada e busca seu segundo título no US Open - venceu também em 99. Davenport também tenta sua segunda conquista no torneio de Nova York, depois de ter ganho em 98.