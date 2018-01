Serena está na final em Paris A tenista norte-americana Serena Williams precisou de 48 minutos para garantir vaga na final do Torneio de Paris, neste sábado, ao derrotar a grega Eleni Daniilidou por 6/2 e 6/0. A adversária da número 1 do mundo sairá do confronto entre a francesa Amelie Mauresmo e a russa Elena Dementieva.