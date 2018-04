Serena está nas oitavas do US Open Cabeça-de-chave número 3 do US Open, a tenista norte-americana Serena Williams se classificou neste domingo às oitavas-de-final do torneio ao bater com facilidade a suíça Patty Schnyder por 6-4 e 6-2. Na próxima fase, ela vai enfrentar a ganhadora do jogo entre sua compatriota Jennifer Capriati e a japonesa Ai Sugiyama.