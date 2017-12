Serena está nas semifinais em Munique A norte-americana Serena Williams derrotou a belga Justine Henin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), e passou para as semifinais do Masters Cup do Tênis Feminino. Depois da vitória desta sexta-feira, em Munique (Alemanha), ela espera agora sua adversária, que sairá do confronto entre Jennifer Capriati (Estados Unidos) e Sandrine Testud (França). A outra semifinal do Masters feminino foi definida na quinta-feira: a norte-americana Lindsay Davenport e a belga Kim Clijsters irão disputar uma vaga na decisão.