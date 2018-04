Serena estréia com lesão no tornozelo A tenista norte-americana Serena Williams fará sua estréia amanhã pelo Aberto da Austrália com uma lesão no tornozelo. Ela solicitou que a data da partida com a espanhola Conchita Martínez fosse adiada, dando tempo para recuperar-se, mas não teve sucesso. ?Vou para o jogo e ver no que dá?, disse a tenista. Serena machucou-se durante uma partida no torneio de Sydney, contra a compatriota Megann Shaughnessy. A lesão fez com que ela abandonasse a partida, justamente para não comprometer a sua participação no Aberto de Sydney. No ano passado, Serena chegou às quartas-de-final do torneio, mas foi desclassificada pela suíça Martina Hingis.