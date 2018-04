Serena estreia com vitória arrasadora em Roland Garros

PARIS - A norte-americana Serena Williams estreou com uma vitória fácil em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, disputado em quadras de saibro em Paris. Neste domingo, a número 1 do mundo derrotou a georgiana Ana Tatishvili, 83ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em apenas 51 minutos.

Serena não tomou conhecimento da adversária, tanto que fez 56 pontos contra apenas 22 da tenista da Geórgia. A norte-americana também somou oito aces, 27 winners e 14 erros não-forçados contra quatro bolas vencedoras e 22 equívocos de Tatishvili.

Assim, Serena deixou para trás a lembrança da "zebra" da edição de 2012 de Roland Garros, quando foi eliminada na primeira rodada pela francesa Virginie Razzano. Agora, ela segue na luta pelo seu segundo título em Paris - o primeiro foi conquistado em 2002.

Classificada para a segunda rodada de Roland Garros, Serena vai enfrentar a francesa Camila Garcia, que venceu a ucraniana Yuliva Beygelzimer, algoz da brasileira Teliana Pereira no qualifying.

Atual vice-campeã de Roland Garros, a italiana Sara Errani também avançou com facilidade na sua estreia em Paris. Neste domingo, a número 5 do mundo derrotou a holandesa Arantxa Rus, 86ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Errani sofreu com o saque de Rus, que fez sete aces, mas também se aproveitou dos 26 erros não-forçados da sua adversária contra apenas 15 seus. A italiana também fez 14 winners, sete a mais do que a sua adversária. A sua próxima oponente sairá do duelo entre a japonesa Ayumi Morita e a casaque Yulia Putintseva.

Também neste domingo, a sérvia Ana Ivanovic levou um susto mas avançou na sua estreia em Roland Garros. A número 14 do mundo derrotou a croata Petra Martic, 107ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, em 1 hora e 50 minutos.

A ex-número 1 do mundo foi campeã em Roland Garros em 2008 e terminou a sua partida de estreia com três aces, 39 erros não-forçados e 27 winners contra um ace, 36 erros e 23 bolas vencedoras da croata. Após a derrota no segundo set, a sérvia abriu 5/0, perdeu três games seguidos, mas acabou vencendo por 6/3.

Na segunda rodada, Ivanovic vai encarar a vencedora do duelo entre a francesa Mathilde Johansson e a sul-africana Chanelle Scheepers.