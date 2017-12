Serena fecha contrato recorde com a Nike A tenista norte-americana Serena Williams assinou contrato de patrocínio de valor recorde com a Nike. O compromisso terá a duração de 5 anos pelo qual a atleta deverá receber cerca de U$ 40 milhões. Desde 98 Serena tinha contrato com a empresa alemã Puma pelo qual recebeu U$ 12 milhões. Além da Nike, a tenista tem contratos publicitários com a companhia Avon, a Close Up, McDonald´s, Wilson Racquet Sports e a empresa americana de chicletes Wrigley. A tenista, de 22 anos, que atualmente ocupa a terceira posição no ranking da WTA, não joga uma partida oficial desde o torneio de Wimbledon, por conta de contusões. No início de agosto, chegou mesmo a ser operada do joelho. ?Estou em excelentes condições. Me sinto muito melhor agora?, disse a tenista em seu site na internet, a respeito das condições físicas para a próxima temporada. Serena programou seu retorno às quadras para o torneio de Perth, na Austrália, que começa no dia 5 de janeiro. O torneio serve como preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada 2004 onde defenderá o título. O Aberto da Austrália acontece entre 19 de janeiro e 1º de fevereiro.