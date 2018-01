Serena fica com o título em Roma A tenista norte-americana Serena Williams conquistou, neste domingo, o Aberto da Itália, em Roma, ao derrotar a belga Justine Henin por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4), em 1h57 de jogo. Com este resultado, Serena, que venceu pela primeira vez este torneio, somou 275 pontos no ranking da WTA e ganhou US$ 182 mil. Henin ficou com 193 pontos e US$ 92 mil. Serena devolveu a Henin a derrota sofrida, em maio, na final do torneio de Berlim. Em quatro partidas entre as jogadoras, a norte-americana venceu três vezes.