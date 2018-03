Serena ganha fácil em Roland Garros Serena Williams segue tranqüila em busca de mais um título de Grand Slam. Nesta quarta-feira, em Paris, a norte-americana número 1 do mundo passou fácil para a terceira rodada de Roland Garros. Ela ganhou da suíça Marie-Gaiane Mikaelian por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. A belga Justine Henin também não teve trabalho nesta quarta-feira. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, ela derrotou a croata Jelena Kostanic por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Outra que confirmou o favoritismo foi a norte-americana Chanda Rubin, que ganhou de Cara Black, do Zimbabue, por 7/6 (8/6) e 6/3. Já a eslocava Daniela Hantuchova perdeu para a norte-americana Ashley Harkleroad por 7/6 (7/2), 4/6 e 9/7. Nas demais partidas do dia, a norte-americana Laura Granville ganhou da croata Iva Majoli por 6/1 e 6/2, a norte-americana Meghann Shaughnessy venceu a eslovaca Ludmila Cervanova por 6/3 e 7/6 (7/5), a italiana Flavia Pennetta derrotou a norte-americana Lisa Raymond por 6/3 e 7/6 (7/3), a grega Eleni Daniilidou eliminou a italiana Tathiana Garbin por 6/0, 4/6 e 6/2, a japonesa Ai Sugiyama passou pela checa Sandra Kleinova por 7/5 e 6/0 e a suíça Patty Schnyder superou a francesa Stephanie Cohen Aloro por 6/3 e 7/6 (7/4).