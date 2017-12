Serena ganha mais uma em Roland Garros A tenista norte-americana Serena Williams não tomou conhecimento da adversária, a croata Silvija Talaja, e venceu a partida deste sábado, por dois sets a zero, válida pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 2, Serena venceu com parciais de 6/0 e 6/4. A também norte-americana Jennifer Capriati teve mais dificuldade, mas avançou no torneio, ao derrotar a russa Elena Bovina por dois a um. As parciais foram de 6-2, 3-6 e 6-4. A chave feminina teve ainda os seguintes resultados: A russa Anastasia Myskina venceu a checa Denisa Chladkova em dois sets: 6-3 e 7-6 (7-3) e a italiana Francesca Schiavone passou pela espanhola Virginia Ruano Pascual ( 6-2 e 6-3). A japonesa Shinobu Asagoe eliminou a argentina Gisela Dulko/Argentina ao vencer por 2 a 1, parciais de 7-5, 4-6 e 6-4.