Serena já está nas quartas-de-final A tenista norte-americana Serena Williams precisou de apenas 41 minutos para derrotar, neste domingo, a checa Daja Bedanova, com um duplo 6/1. Com este resultado, a número 1 do mundo garantiu vaga nas quartas-de-final do Aberto dos Estados Unidos. Nas quatro partidas disputadas até agora, Serena jogou oito sets e só perdeu cinco games, mostrando que segue firme para a conquista do terceiro Grand Slam do ano. A norte-americana foi campeã em Roland Garros e Wimbledon.