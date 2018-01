Serena leva EUA à final da Hopman A tenista número 1 do mundo, Serena Williams, foi decisiva para levar os Estados Unidos à final da Copa Hopman, torneio que reúne equipes mistas de 8 países, é disputado na cidade australiana de Perth e distribui US$ 560 mil em prêmios. A decisão do título será neste sábado, contra a Austrália de Lleyton Hewitt, o líder do ranking masculino. A vaga dos Estados Unidos veio na última rodada da primeira fase, nesta sexta-feira, com a vitória no confronto com a Bélgica por 2 a 1. No primeiro jogo do dia, Serena ganhou da belga Kim Clijsters por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3), devolvendo a derrota sofrida na final do Masters de Los Angeles, em novembro. Depois, Xavier Malisse empatou o duelo, ao vencer o norte-americano James Blake por 7/6 (8/6) e 6/2. A decisão foi então para o jogo das duplas. Serena e Blake tiveram que lutar muito, mas conseguiram ganhar de Clijsters e Malisse por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 10/5 no tie break de desempate. Em confronto apenas para cumprir tabela no grupo A do torneio, também nesta sexta-feira, a atual campeã Espanha derrotou o Usbequistão por 2 a 1. A equipe dos Estados Unidos chega à sua 6ª final na Copa Hopman e busca seu segundo título. A Austrália também só ganhou uma vez o torneio.