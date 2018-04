Serena leva 'pneu', mas vence jogo e avança às semifinais em Madri

MADRI - A norte-americana Serena Williams levou um susto, mas mesmo assim conseguiu avançar às semifinais do Torneio de Madri, disputado em quadras de saibro. Nesta sexta-feira, a número 1 do mundo se manteve na defesa do seu título de 2012 ao derrotar a espanhola Anabel Medina Garrigues, convidada da organização e 61ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 7/5, em 2 horas e 14 minutos.

Serena dominou o primeiro set da partida contra Medina Garrigues, mas foi massacrada na segunda parcial. A espanhola aplicou um "pneu" - termo para o placar de 6/0 no jargão do tênis, porém, começou mal o terceiro set. A norte-americana abriu 2/0, mas voltou a oscilar no jogo e permitiu que a adversária vencesse quatro games seguidos, abrindo 4/2.

Medina Garrigues, porém, não conseguiu sustentar a vantagem e cedeu o empate para Serena. A norte-americana converteu um break point decisivo no 11º game e em seguida confirmou o seu saque para avançar em Madri.

Classificada para as semifinais, Serena aguarda a definição da sua próxima adversária no torneio. A norte-americana vai enfrentar a vencedora do duelo entre a italiana Sara Errani, número 7 do mundo, e a russa Ekaterina Makarova, 24ª colocada no ranking da WTA.