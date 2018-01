Serena líder pela 12ª semana seguida A tenista norte-americana Serena Williams figura pela 12ª semana consecutiva na liderança do ranking mundial da WTA. Na lista publicada nesta segunda-feira, ela aparece com 5.544 pontos contra 4.843 da irmã, Venus. Na terceira posição aparece a também norte-americana Jennifer Capriati, com 3.759. A brasileira melhor colocada é Carla Tiene, na 281ª posição. Confira a classificação do ranking da WTA: 1) Serena Williams (USA) - 5.544 pontos 2) Venus Williams (USA) - 4.843 pontos 3) Jennifer Capriati (USA) - 3.759 pontos 4) Jelena Dokic (IUG) - 3.268 pontos 5) Monica Seles (USA) 3.152 pontos 6) Amelie Mauresmo (FRA) - 2.908 pontos 7) Justine Henin (BEL) - 2.869 pontos 8) Kim Clijsters (BEL) - 2.730 pontos 9) Lindsay Davenport (USA) - 2.680 pontos 10) Martina Hingis (SUI) - 2.514 pontos 281) Carla Tiene - 76, 5 pontos