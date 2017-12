Serena mantém liderança do ranking A tenista norte-americana Serena Williams segue com folga na liderança do ranking mundial, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira pela WTA. Serena lidera com 6.099 pontos, contra os 4.844 pontos de Venus Williams, a sua irmã mais velha, e segunda no ranking. Veja as 10 melhores do ranking e as posições das brasileiras. 1. (1) Serena Williams (EUA) 6.099 pontos 2. (2) Venus Williams (EUA) 4.844 3. (3) Jennifer Capriati (EUA) 3.759 4. (7) Amelie Mauresmo (FRA) 3.062 5. (6) Justine Henin (BEL) 2.994 6. (4) Monica Seles (EUA) 2.960 7. (8) Lindsay Davenport (EUA) 2.911 8. (5) Jelena Dokic (IUG) 2.800 9. (9) Kim Clijsters (BEL) 2.618 10. (10) Martina Hingis (SUI) 2.448 Brasileiras 321. (310) Carla Tiene 59 326. (319) Maria Fernanda Alves 57 424. (419) Vanessa Menga 34