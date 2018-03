Serena mantém liderança no ranking A tenista norte-americana Serena Williams segue tranqüila na liderança do ranking mundial da WTA, publicada nesta segunda-feira, com 6.809 pontos. A novidade na lista é a iugoslava Jelena Dokic no lugar da russa Anastasia Miskina. A belga Kim Clijsters, que no domingo perdeu o título do torneio de Berlim para a compatriota Justine Henin, é a segunda, com 4.519. Confira a dez primeiras do ranking da WTA: 1) Serena Williams (EUA) - 6.809 pontos 2) Kim Clijsters (BEL) - 4.519 pontos 3) Venus Williams (EUA) - 4.508 pontos 4) Justine Henin-Hardenne (BEL) - 3.917 pontos 5) Lindsay Davenport (EUA) - 3.304 pontos 6) Amelie Mauresmo (FRA) - 3.090 pontos 7) Jennifer Capriati (EUA) - 2.870 pontos 8) Chanda Rubin (EUA) - 2.490 pontos 9) Daniela Hantuchova (ESQ) - 2.466 pontos 10) Jelena Dokic (S&M) - 2.242 pontos