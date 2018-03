Serena mantém ponta no ranking da WTA; Mladenovic salta 20 posições

Depois de desbancar Angelique Kerber do posto de número 1 do mundo, na semana passada, Serena Williams sustentou a primeira colocação no ranking da WTA atualizado nesta segunda-feira. A norte-americana tem vantagem de 665 pontos sobre a rival da Alemanha, atualmente na vice-liderança da lista.

Serena retomou a ponta na semana passada, ao se sagrar campeã do Aberto da Austrália. Ela alcançou os 7.780 pontos no ranking, deixando Kerber, e seus 7.115 pontos, para trás. Nesta semana, a situação foi mantida porque as principais tenistas do circuito não entraram em quadra na semana passada, ainda na esteira do Aberto da Austrália.

Tanto que a primeira mudança no ranking aconteceu somente na 15ª posição, numa troca de posições entre a russa Elena Vesnina e a suíça Timea Bacsinszky. E o maior salto foi protagonizado pela francesa Kristina Mladenovic, que faturou seu primeiro título de nível WTA na carreira ao se sagrar campeã do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, no domingo. Ela subiu 20 posições e trocou o 51º pelo 31º lugar do ranking.

A ucraniana Elina Svitolina também levantou troféu no fim de semana, ao vencer o Torneio de Taiwan, no domingo. Apesar do título, seu quinto na carreira, a tenista se manteve na 13ª colocação na lista da WTA.

Entre as brasileiras, a número 1 Paula Gonçalves subiu duas posições e aparece agora na 158ª colocação. Beatriz Haddad Maia caiu 10 colocações, para 188ª. E Teliana Pereira se manteve no 189º lugar.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 7.780 pontos

2º - Angelique Kerber (ALE), 7.115

3º - Karolina Pliskova (RCH), 5.270

4º - Simona Halep (ROM), 5.172

5º - Dominika Cibulkova (ESL), 5.070

6º - Agnieszka Radwanska (POL), 4.915

7º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.720

8º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.915

9º - Madison Keys (EUA), 3.897

10º - Johanna Konta (GBR), 3.705

11º - Venus Williams (EUA), 3.530

12º - Petra Kvitova (RCH), 3.415

13º - Elina Svitolina (UCR), 3.050

14º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.625

15º - Elena Vesnina (RUS), 2.455

16º - Timea Bacsinszky (SUI), 2.407

17º - Barbora Strycova (RCH), 2.295

18º - Caroline Wozniacki (DIN), 2.295

19º - Victoria Azarenka (BIE), 2.161

20º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.136

158º - Paula Gonçalves (BRASIL), 364

188º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 296

189º - Teliana Pereira (BRASIL), 291