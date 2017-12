Serena, Mauresmo e Sharapova vencem A norte-americana Serena Williams conquistou nesta sexta-feira a sua segunda vitória na Masters Cup - torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada e que está sendo realizado na Staples Arena de Los Angeles. Serena Williams encontrou muita dificuldade, mas derrotou a russa Elena Dementieva por dois sets a zero, com parciais de 7-6 (7-3) e 7-5. Com esse resultado, ela lidera o Grupo Vermelho da competição, que tem ainda a sua compatriota Lindsay Davenport (EUA) e a russa Anastasia Myskina, além da própria Dementieva. Pelo Grupo Negro, a francesa Amelie Mauresmo estreou com vitória sobre a russa Vera Zvonareva. Sem nenhum problema, venceu o jogo por dois sets a zero, com parciais de 6-1 e 6-0. No outro jogo do grupo, a russa Maria Sharapova não tomou conhecimento de sua compatriota Svetlana Kuznetsova. Venceu com parciais de 6-1 e 6-4. Na Masters Cup, as tenistas jogam entre sí, dentro do grupo. As duas primeiras colocadas de cada grupo avançam para as semifinais.