Serena na 3ª rodada em Melbourne A tenista norte-americana Serena Williams garantiu vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália, ao derrotar a francesa Els Callens por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Na estréia, a número 1 do mundo teve problemas para eliminar a também francesa Emilie Loit por 3/6, 7/6 (7/5) e 7/5.