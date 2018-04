Serena na final; Sharapova eliminada A tenista norte-americana Serena Williams se classificou neste sábado para a final do Torneio de Tênis de Pequim, ao derrotar a russa Vera Zvonareva por dois sets a zero. As parciais foram de 6-2 e 6-3. Na final, Serena vai enfrentar a também russa Svetlana Kuznetsova, que passou sem problemas pela sua compatriota Maria Sharapova num duplo 6-2. Kuznetsova é a atual campeã do Aberto dos Estados Unidos. A final está marcada para este domingo.