Serena não vai defender título na Austrália Sem jogar desde a final de Wimbledon do ano passado, a norte-americana Serena Williams não irá defender o título do Aberto da Austrália de 2003, pelo fato de ainda não ter se recuperado de uma lesão no joelho. Sua irmã, Venus, que também estava sem jogar desde Wimbledon, acabou sendo beneficiada pela organização do torneio. Será a cabeça-de-chave número 3, atrás de Justine Henin e Kim Clijsters, apesar de ser a 11ª colocada no ranking da WTA.