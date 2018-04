Serena oscila no saque, mas vence Kuznetsova e vai às quartas em Miami

Depois de eliminar uma rival de 15 anos no domingo, Serena Williams despachou nesta segunda-feira a experiente Svetlana Kuznetsova, da Rússia, e avançou às quartas de final do Torneio de Miami. Ainda sem perder sets na competição norte-americana, a número 1 do mundo venceu pelo placar de 6/2 e 6/3.

Serena eliminou a russa de 29 anos em apenas 1h14min apesar das oscilações no saque. A americana só jogou com seu primeiro saque em 54% das tentativas. Foram seis aces e sete duplas faltas durante a partida. Kuznetsova não obteve aces e registrou duas duplas faltas.

Mesmo irregular, Serena não teve o saque quebrado. Foi superior nas principais trocas de bola e dominou a rival com três quebras de saque, duas no set inicial e uma na segunda parcial. Sua próxima adversária sairá do duelo entre a italiana Sara Errani e a alemã Sabine Lisicki, que se enfrentam ainda nesta segunda.