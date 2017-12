Serena passa à final de Los Angeles A tenista americana Serena Williams está na final do WTA de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela eliminou neste domingo a noite a francesa Amelie Mauresmo (número 1 do mundo) ao vencer a semifinal por 4-6, 7-6 e 6-4. Agora, Serena espera a vencedora da outra semifinal, entre as russas Anastasia Myskina e Maria Sharapova.