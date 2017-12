Serena passa para as quartas-de-final em Roland Garros

A norte-americana Serena Williams, oitava cabeça-de-chave, é a primeira jogadora a garantir vaga nas quartas-de-final de Roland Garros ao vencer neste domingo a russa Dinara Safina por 6/2 e 6/3. Após apenas 77 minutos de partida, Serena conseguiu retornar às quartas do Grand Slam, que venceu em 2002 e do qual foi semifinalista no ano seguinte, contra a belga Justine Henin. Para Serena - a única representante do tênis norte-americano nas simples do torneio - a tarefa de vencer Safina não foi complicada. A campeã do Aberto da Austrália e de Miami quebrou o saque de Safina seis vezes. Serena tinha vencido a russa em outras duas ocasiões, em 2002, no US Open, e em Pequim, em 2004. Em outra partida deste domingo, a checa Nicole Vaidisova, sexta cabeça-de-chave, semifinalista no ano passado, derrotou a italiana Tathiana Garbin por 6/3 e 6/1. Nas quartas ela encara a sérvia Jelena Jankovic, que eliminou a francesa Marion Bartoli por um duplo 6/1.