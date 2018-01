Serena pega Clijsters na semifinal A tenista norte-americana Serena Williams derrotou com facilidade a compatriota Meghann Shaughnessy e se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália. A número 1 do mundo venceu com um duplo 6/2 e pega agora a belga Kim Clijsters, que derrotou nas quartas-de-final a russa Anastásia Myskina por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Clijsters foi a última tenista a derrotar Serena e Venus Williams. Isso aconteceu durante o Masters Feminino - torneio que reuniu as 16 melhores tenistas do ano, em novembro do ano passado.