Serena perde 1º set, mas bate Azarenka e vai às oitavas na França

A norte-americana Serena Willians, líder do ranking mundial de tênis, tomou um susto neste sábado na quadra principal do Torneio de Roland Garros ao perder o primeiro set para a bielo-russa Victoria Azarenka. Mas com muito talento, a tenista controlou o duelo a partir do segundo set e fechou o confronto em 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2. Serena terá pela frente nas oitavas de final a compatriota Sloane Stephens, que mais cedo eliminou a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 0, aplicando parciais de 6/4 e 6/1. As duas norte-americanas já se enfrentaram cinco vezes e a mais nova das irmãs Williams soma quatro vitórias contra uma derrota.

Nos outros duelos pela chave feminina de Roland Garros, a checa Petra Kvitova, cabeça de chave número 4 do torneio, venceu a romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. A tenista checa encara agora nas oitavas de final a suíça Timea Bacsinsky, que venceu a norte-americana Madison Keys também por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2.

Em outro duelo de sábado, a belga Alison Van Uytvanck bateu a tenista da casa, a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. A jogadora da Bélgica enfrenta agora a romena Andrea Mitu, que também venceu a italiana Francesca Schiavone, que já conquistou Roland Garros, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4.

Para fechar os confrontos das oitavas de final do torneio francês, a italiana Sara Errani derrotou a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3. A italiana, cabeça de chave 17 da competição, enfrenta agora nas oitavas a surpresa alemã Julia Goerges, que venceu a norte-americana Irina Falconi por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1.